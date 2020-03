Gottesdienst im Internet

Aufgrund der aktuellen öffentlichen Einschränkungen gibt es bis auf Weiteres und mindestens bis zum 19. April keine öffentlichen Gottesdienste - also auch nicht in der Karwoche und an den Osterfeiertagen. Das gilt zudem für öffentliche Beichtgelegenheiten und Anbetungen sowie in den Kirchen und an anderen Gottesdienstorten, etwa Kapellen sowie in Hammelburg die Krankenhauskapelle und die Kapelle des Dr.-Maria-Probst-Seniorenheims. Die katholische Pfarreiengemeinschaft "Sieben Sterne im Hammelburger Land" schlägt nun Alternativen vor für das kirchliche Leben: "Sie beten zu Hause - allein oder in der Gemeinschaft Ihrer Partnerschaft bzw. Familie. Sie besuchen eine Kirche für das persönliche Gebet. Sie feiern Messen mit, die aus der Stadtpfarrkirche Hammelburg live im Internet ausgestrahlt werden. Sie schauen und hören sich online Impulse als kurze Videos von verschiedenen Personen der Pfarreiengemeinschaft an." Die Verantwortlichen in der Pfarreiengemeinschaft versuchen, alle Kirchen wie üblich tagsüber geöffnet zu halten, so etwa die Hammelburger Stadtpfarrkirche täglich von 9.30 bis 17.30 Uhr.

Kirche bleibt zu

Gottesdienste, die in der Stadtpfarrkirche Hammelburg gefeiert werden, können Internetnutzer live miterleben. Geplant sind diese Messfeiern dienstags bis freitags um 19 Uhr und sonntags um 10.30 Uhr. Der "Youtube"-Link ist unter www.kath-kirche-hammelburg.de zu finden. Die Gläubigen können die Gottesdienste nicht besuchen, die Stadtpfarrkirche ist geschlossen.

In einer ähnlichen Weise sind Online-Impulse der Seelsorger und anderer Personen der Pfarreiengemeinschaft vorgesehen, die man per Handy oder Computer anschauen können. Sie stehen montags bis samstags bis spätestens 11 Uhr als ein jeweils neues Video zur Verfügung, das ab dann jederzeit abgerufen werden kann. Infos unter www.kath-kirche-hammelburg.de. Das Pfarrbüro ist zu den Öffnungszeiten - allerdings ausschließlich telefonisch - unter Tel.: 09732/2018 zu erreichen. red