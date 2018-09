Gottesdienst im Hauptsmoorwald

Der Missionsausschuss der Pfarrei St. Anna, Bamberg lädt zu einem Waldgottesdienst im Hauptsmoorwald ein. Am Freitag, 14. September, um 18.30 Uhr wird mit Pater Roland Hinzer OCarm. unter dem Motto "Unser Wald - Gott sei Dank" eine Messe gefeiert. Treffpunkt: von der Armeestraße in den Wald an der ersten Kreuzung. red