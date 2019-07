Am Sonntag, 21. Juli, 10 Uhr, lädt die evangelische Kirchengemeinde Affalterthal-Bieberbach zu einem Gottesdienst im Grünen ein. Unter dem Motto "Verwurzelt und gegründet" feiern Alt und Jung zusammen Gottesdienst. Danach wird es ein gemeinsames Mittagessen geben. Veranstaltungsort ist auf der Wiese hinter dem Mehrzweckhaus in Affalterthal; bei Regen in der Kirche. red