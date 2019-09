Ebermannstadt 03.09.2019

Gottesdienst im "Friedwald"

Zum gemeinsamen Erinnern und Gedenken an die Verstorbenen findet im Bestattungsort "Friedwald" in Ebermannstadt am Sonntag, 15. September, um 14 Uhr ein Gottesdienst in freier Natur statt. Zelebriert ...