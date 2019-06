Die evangelischen Kirchengemeinden Streitberg und Muggendorf laden am Sonntag, 30. Juni, um 9.30 Uhr in Birkenreuth auf dem Platz an der Dorflinde zu einem Open-Air-Gottesdienst mit dem Posaunenchor Streitberg ein. Die Kinder feiern parallel mit dem Kindergottesdienstteam ihren eigenen Gottesdienst. Im Anschluss gibt es Kaffee, Kuchen und Getränke. In beiden Gemeinden findet an diesem Sonntag kein Gottesdienst in den Kirchen statt. red