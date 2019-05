Gottesdienst im Festzelt

Die Friedenskirchengemeinde lädt an Christi Himmelfahrt um 10 Uhr zum Familiengottesdienst in das Festzelt am Feuerwehrhaus in Höferänger ein. Mit dem Slogan "Möge die Kraft Gottes mit Dir sein" soll die Botschaft des Himmelfahrtstags auf attraktive Weise neu entfaltet werden. Ein großes Team von Mitarbeitern wird sich mit Beiträgen und Gebeten einbringen. Auch "Rudi Rabenfuß", der zottelige Liebling vieler Kinder, wird wieder dabei sein. Die "muntere Gitarren-Band" begleitet die eingängigen Lieder schwungvoll. Die Kollekte soll den Patenkindern der Kirchengemeinde in Äthiopien zugutekommen. Ein Stand des "Weltladens Kulmbach" bietet Artikel an. Anschließend besteht die Möglichkeit zum Mittagessen. red