Die Kirchengemeinde Rentweinsdorf und der CVJM laden für Sonntag, 30. Juni, zum Gottesdienst mit Kindergottesdienst ein. Beginn ist um 9.45 Uhr im Garten am CVJM-Haus in Rentweinsdorf. Daniel Grass gestaltet den Gottesdienst mit. Anschließend bietet der CVJM Rentweinsdorf-Ebern Mittagessen an. red