Der Gottesdienst für die heimgegangenen Mitglieder des Frauenbundes Bad Staffelstein findet am morgigen Donnerstag ab 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Kilian statt. Für das Frauenfrühstück des Frauenbundes am Samstag, 28. September, ab 9 Uhr im evangelischen Gemeindehaus sind nur noch am heutigen Mittwoch Anmeldungen bei Renate Brechtel, Telefon 09573/6455, oder Maria Würker, Telefon 09573/6317, möglich. red