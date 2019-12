Bamberg 04.12.2019

Gottesdienst für verstorbene Kinder

Dem Gedenken an verstorbene Kinder und Jugendliche ist der Abendgottesdienst am Sonntag, 8. Dezember, in der katholischen Kirche St. Josef im Hain, Balthasar-Neumann-Straße, gewidmet. Beginn ist 16 Uh...