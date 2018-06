Gottesdienst für Suchende & Zweifelnde

"Vertrau mir - trau dich!" - mit dieser Aussage sind alle eingeladen zum ökumenischen Gottesdienst am Sonntag, 1. Juli, um 19 Uhr in der St. Otto-Kirche in Herzogenaurach . Dieser Gottesdienst wird wieder in der Form der "Thomasmesse" gefeiert. Bei dieser Form des Gottesdienstes sind sehr persönliche Erlebnisse möglich und jeder kann sich nach seiner eigenen Vorstellung beteiligen. Namensgeber ist der Apostel Thomas, der zu seinem Glauben auch etwas zum Anfassen und Erleben brauchte. Anders als bei den normalen Gottesdiensten gibt es die sogenannte "Offene Zeit", ein Zeitfenster von 20 bis 30 Minuten mitten im Gottesdienst, wo den Gottesdienstbesuchern Möglichkeit gegeben wird, besondere Angebote an unterschiedlichen Stationen im Kirchenraum wahrzunehmen: thematische Vertiefungen, Aufschreiben von persönlichen Gebetsanliegen, stilles Gebet mit Kerzen, ein persönlicher Segenszuspruch. red