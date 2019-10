Am Sonntag, 27. Oktober, findet um 18 Uhr auf dem Staffelberg in der Adelgundiskapelle ein Gottesdienst für alle verstorbenen Staffelbergfreunde statt. Die feierliche Eucharistiefeier wird von Domvikar Wolfgang Witzgall zelebriert. Eingeladen sind alle, die gerne auf dem Staffelberg wandern und beten. Anschließend ist eine Einkehr in der Staffelbergklause vorgesehen. red