Gottesdienst für Soldatenverein

Der Gedenkgottesdienst für die lebenden und verstorbenen Mitglieder des Soldaten- und Veteranenvereins Kersbach findet am Samstag, 9. Februar, um 16.30 Uhr in der Kirche St. Ottilie statt. Im Anschluss daran lädt der Verein zu seinem traditionellen Dämmerschoppen ins Gasthaus Greif ein, der - wie in den vergangenen Jahren - zusammen mit dem Gesangverein Kersbach in geselliger Runde abgehalten wird. red