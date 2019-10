Gottesdienst für neuen Seelsorgebereich

Am Samstag, 12. Oktober, wird um 17.30 Uhr zur Eröffnung des neuen Seelsorgebereiches "Bamberger Osten" ein Festgottesdienst in St. Kunigund (Gartenstadt) gefeiert. Hierzu sind alle Mitglieder der Pfarreien St. Heinrich, St. Otto, St. Gangolf, Maria Hilf, St. Anna und St. Kunigund, die künftig im neuen Seelsorgebereich zusammenarbeiten, eingeladen. Der Gottesdienst wurde von einem gemeinsamen Team aus diesen Pfarrgemeinden vorbereitet und wird musikalisch begleitet von "Trumpet voluntary". Anschließend gibt es rund um die Kunigundenkirche die Möglichkeit des Kennenlernens. Es wird darauf hingewiesen, dass an diesem Samstag in keiner anderen Kirche des Seelsorgebereiches "Bamberger Osten" eine Vorabendmesse stattfindet. df