Gottesdienst für Motorradfahrer

Die Christliche Gemeinde Bischofsheim veranstaltet am Sonntag, 16. September, ihren ersten Motorrad-Gottesdienst mit anschließender Ausfahrt und einem gemeinsamen Grillen. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr, die Predigt hält Jakob Bruhn von den Holy Riders MC. Im Anschluss ist eine Kaffeepause geplant, bevor die Ausfahrt in die hessische und bayerische Rhön startet. Den Abschluss bildet ein gemeinsamen Grillen mit gemütliches Beisammensein. Die Christliche Gemeinde Bischofsheim befindet sich in der Bahnhofstraße 3. Weitere Informationen unter www.cg-bischofsheim.de. bem