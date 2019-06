Gottesdienst für Kranke

Anlässlich des Heinrichsfestes laden das Erzbischöfliche Ordinariat und der Malteser Hilfsdienst in der Erzdiözese Bamberg am Samstag, 13. Juli, um 10 Uhr Senioren, Kranke und Menschen mit Handicap zu einem Gottesdienst nach St. Urban, Babenberger Ring in Bamberg, ein. Der Gottesdienst steht unter dem Motto des Heinrichsfestes "Uns schickt der Himmel - getauft und gesendet" und wird von Domvikar Elmar Koziel zelebriert.

Während des Gottesdienstes haben die Besucher die Möglichkeit, das Sakrament der Krankensalbung zu empfangen. Die Betreuung und Begleitung der Gäste im Gottesdienst und bei der anschließenden Agape übernehmen die ehrenamtlichen Helfer des Malteser Hilfsdienstes. Das Pfarrzentrum von St. Urban ist mit der Stadtbuslinie 908 zu erreichen. Bei Bedarf stehen Malteser zur Unterstützung und Begleitung zur Verfügung. Um eine Anmeldung beim Malteser Hilfsdienst wird bis 30. Juni gebeten unter Tel. 0951/91780107 oder malteser.bamberg@malteser.org. red