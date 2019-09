Die evangelische Kirchengemeinde gestaltet am Sonntag, 29. September, ab 9.15 Uhr einen Spurensucher-Kindergottesdienst im Jugendcafé der Christuskirche. Unter dem Thema "Ich wär so gern dein Freund" werden Kinder im Vorschul- und Grundschulalter entdecken, was eine gute Freundschaft ausmacht. Der Rabe "Lupe" und eine spannende biblische Geschichte werden ihnen dabei helfen. Der Gottesdienst endet mit dem Hauptgottesdienst in der Christuskirche. red