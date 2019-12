Lobpreis, Input, kreative Elemente - diese und andere Möglichkeiten, Gott zu begegnen, bietet die "Saturday Night Church" (SNC) an. Zum letzten Mal in diesem Jahr findet der überkonfessionelle Gottesdienst für junge Leute am Samstag, 21. Dezember, in der Christuskirche in Forchheim statt. Los geht es um 19.30 Uhr.