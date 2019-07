Spannend, herausfordernd, ermutigend: Wenn Missionarin Claudia Bernhardt von ihrem krassen Alltag mit Gott in Mosambik berichtet, blickt sie oft in staunende Gesichter. Am Samstag, 20. Juli, ist es wieder so weit - bei der der "Saturday Night Church" (SNC) um 19.30 Uhr in der Christuskirche, Paul-Keller-Straße 19 in Forchheim. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.snc-info.de. red