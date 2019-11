Gottesdienst für Jugendliche

Die evangelische Kirchengemeinde lädt am morgigen Sonntag zu einem jugendlichen Gottesdienst für alle unter dem Motto "Love???" um 18.30 Uhr in die St.-Ägidius-Kirche ein. Der Gottesdienst stellt die Frage, wo Gott und seine Liebe in dieser kaltherzigen Welt geblieben sind. Gibt es sie überhaupt noch? Im Anschluss an den Gottesdienst wird zum gemütlichen Beisammensein ins evangelische Gemeindehaus eingeladen. che