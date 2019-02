Gottesdienst für Jugendliche

"Leuchtpunkt" heißt die Überschrift zum Jugendgottesdienst am Samstag, 2. Februar, um 19 Uhr auf Burg Feuerstein. Diözesanjugendpfarrer Norbert Förster und die Burgseelsorge gestalten ihn zusammen mit den Jugendlichen - mit Musik und Texten - in der Oberkirche der Burg. Um wärmende Kleidung wird gebeten, da die Kirche nur begrenzt heizbar ist. Diesmal ist auch eine Band aus Herzogenaurach dabei und im Anschluss gibt es das Angebot des Blasiussegens. Der Sonntagsgottesdienst entfällt daher an diesem Wochenende. red