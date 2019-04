Gottesdienst für Firmlinge

Zum vierten Mal bieten das Erzbischöfliche Jugendamt und der BDKJ für Firmgruppen in den Pfarreien des Dekanats Bamberg einen Firmgottesdienst an. Er findet am Samstag, 27. April, um 18.30 Uhr im Zirkuszelt des Jugendwerks Don Bosco, Jakobsplatz 15 in Bamberg statt. Pater Dieter Putzer und die Veranstalter begrüßen die Firmlinge unter dem Motto "Don't stop believin'". Auch Eltern, Firmpaten und andere Interessierte sind eingeladen. red