Gottesdienst für Faschingsmuffel ist dabei

Das Pfarrbüro der katholischen Pfarrei St. Kilian weist auf folgende Termine und Veranstaltungen hin:

Am Samstag, 23. Februar, treffen sich die ehrenamtlichen Helfer bei der Altkleidersammlung um 8.30 Uhr am Feuerwehrhaus in Bad Staffelstein.

Die Spätschicht "An einem anderen Ort" mit der Gruppe "Viels@itig" beginnt am Sonntag, 24. Februar, um 18 Uhr in Loffeld in der Kapelle.

Gemeindereferent Matthias Beck stellt sich am Dienstag, 26. Februar, um 19 Uhr im Jugendheim der Kolpingsfamilie vor.

Im Pflegeheim in der Viktor-von-Scheffel-Straße 11 ist am Donnerstag, 28. Februar, ab 16 Uhr Gottesdienst, am Herz-Jesu-Freitag, 1. März, wird nach dem 8-Uhr-Gottesdienst in der Pfarrkirche das Allerheiligste zur stillen Anbetung bis 9 Uhr ausgesetzt, und ebenfalls am Freitag beginnt um 17 Uhr der Gottesdienst in der Schön-Klinik.

Zum Weltgebetstag der Frauen (Slowenien) "Kommt, alles ist bereit" lädt der katholische Frauenbund Bad Staffelstein am Freitag, 1. März, um 19 Uhr in die evangelische Dreieinigkeitskirche ein.

Der etwas andere Gottesdienst "Bist narrisch?", ein Gottesdienst für Faschingsmuffel, findet am Sonntag, 3. März, ab 16.30 Uhr in der Kapelle des Mutterhauses der St.-Franziskusschwestern Vierzehnheiligen statt.

Am Freitag, 15. März, starten die ökumenischen Alltagsexerzitien. Informationen gibt es im evangelischen Pfarrbüro, Telefon 09573/232, das auch Anmeldungen entgegennimmt.

Jubelkommunion wird vorbereitet

Die Pfarrei St. Kilian Bad Staffelstein lädt am Samstag, 30. März, in die Peter-J.-Moll-Halle ein. Unter dem Motto "Kirche ändert sich?! Auch bei uns - Chancen für unsere Pfarrei St. Kilian im neuen Seelsorgebereich" gibt es Informationen und die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Domkapitular Hans Schieber und andere stellen sich den Fragen der Besucher und freuen sich auf einen regen Austausch. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Die Pfarrei St. Kilian lädt alle Jubilare, die vor 25, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80 oder mehr Jahren zur Erstkommunion gegangen sind, für Sonntag, 12. Mai, zum Mitfeiern der Jubelkommunion im Rahmen eines Gottesdienstes ab 8.30 Uhr ein. Das Pfarramt bittet darum, dass sich aus diesen Jahrgängen jemand im Pfarrbüro meldet, der die Adresslisten abholt und die Adressensuche organisiert oder übernimmt.

Die Kur- und Urlauberseelsorge lädt am Mittwoch, 27. Februar, um 19.30 Uhr dazu ein, beim gemeinsamen Singen von "Herzensliedern" in der Dreieinigkeitskirche, Georg-Herpich-Platz 3 in Bad Staffelstein, die heilsame Kraft des Singens zu erfahren. Die Leitung hat Ute Fischer-Petersohn. Der Eintritt ist frei. red