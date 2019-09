Der Name ist Programm: Am Sonntag, 29. September findet um 11 Uhr in der evangelischen Kirche in Zapfendorf (Oberweg 2) wieder ein "Gottesdienst für Ausgeschlafene" statt unter dem Thema: "Don't worry - be happy!?".Viermal im Jahr wird der Gottesdienst erst um 11 Uhr beginnen. Die Jugendband gestaltet zusammen mit Pfarrer Bautz diesen Gottesdienst für die gesamte Gemeinde: Von Kindern bis Senioren, von Alleinstehenden bis Familien - alle sind willkommen. Im Anschluss ist die Kirchengemeinde zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen. red