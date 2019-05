Am Sonntag, 26. Mai, findet um 11 Uhr in der evangelischen Kirche in Zapfendorf, Oberweg 2, wieder ein "Gottesdienst für Ausgeschlafene" statt. Diesmal gestalten die Konfirmanden und die Jugendband zusammen mit Pfarrer Bautz diesen Gottesdienst. Das Thema lautet "Ein Rezept gegen die Angst!". Nach dem Gottesdienst lädt die Kirchengemeinde ein in den Gemeinderaum zum gemeinsamen Mittagessen. red