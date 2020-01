Gottesdienst für alle in Lonnerstadt

Die Pfarreien St. Oswald Lonnerstadt, St. Georg Höchstadt, die Christuskirche Höchstadt und der Christustreff Höchstadt laden ein zum ökumenischen Gottesdienst für die Einheit der Christen am Freitag, 17. Januar, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Oswald zu Lonnerstadt. Der diesjährige Gottesdienst wurde von christlichen Kirchen in Malta entworfen und steht unter dem Leitgedanken "Sie waren uns gegenüber ungewöhnlich freundlich". Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit zu Gesprächen in gemütlicher Runde bei Speisen und Getränken im Gemeindehaus neben der Kirche. red