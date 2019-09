Im Rahmen des Kirchenjubiläums "60 Jahre Verklärung Christi" findet am Sonntag, 29. September, um 10.30 Uhr ein gemeinsamer ökumenischer Gottesdienst unter dem Motto "... weil Du mir wichtig bist" statt. Der Gottesdienst ist in der Christuskirche, da in der Kirche "Verklärung Christi" noch die Sanierungsarbeiten laufen. red