Gottesdienst fragt "Mission Impossible?"

"Mission Impossible": eine schwierige, gar unmögliche Mission, die wir als Christen haben? Was bedeutet es überhaupt, in der heutigen Zeit Christ zu sein? Welche Aufgaben habe ich? Diese Fragen sind die Grundlage für den nächsten "Zweifellos-Gottesdienst". Die "Mission Impossible" startet am Samstag, 30. November, um 18.30 Uhr in St. Anna. Anschließend wird zu einer Tasse Glühwein im Kirchenhof eingeladen. Musikalisch wird der Gottesdienst durch die Band "Heylight" umrahmt. red