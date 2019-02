Münnerstadt vor 19 Stunden

Gottesdienst findet nicht statt

Die 8 Uhr-Messe in der Pfarrkirche in Münnerstadt am morgigen Donnerstag, 28. Februar, entfällt wegen eines Requiems am gleichen Tag um 14 Uhr. Das teilt das Pfarramt in Münnerstadt mit. sek