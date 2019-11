Am Sonntag, 10. November, findet um 11 Uhr in der evangelischen Kirche in Zapfendorf, Oberweg 2, wieder ein "Gottesdienst für Ausgeschlafene" statt. Das Thema lautet "Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen!"

Der Gottesdienst erinnert an den Mauerfall vor 30 Jahren. Im Sessel, in dem bereits Erich Honecker saß, werden Zeitzeugen Platz nehmen um an das Ereignis zurückzublicken. Die Jugendband gestaltet zusammen mit Pfarrer Bautz den Gottesdienst für die gesamte Gemeinde: Von Kindern bis Senioren, von Alleinstehenden bis Familien. Nach dem Gottesdienst lädt die Kirchengemeinde zum gemeinsamen Mittagessen ein. red