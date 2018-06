Gottesdienst des Seelsorgebereichs

red



Der katholische Seelsorgebereich " Coburg - Stadt und Land" feiert am Sonntag, 24. Juni, um 10 Uhr gemeinsam Gottesdienst in St. Marien (Spittelleite), danach sind alle zum Pfarrfest eingeladen. Den Festgottesdienst umrahmen Kinderchor und Kirchenchor St. Marien unter der Leitung von Christine Göbel. In diesem Gottesdienst wird der Seelsorgebereich Pastoralreferent Sebastian König verabschieden, der nach vierjährigem Wirken in Coburg im September eine neue Stelle in Bamberg antritt. Beim anschließenden Pfarrfest ist Gelegenheit zum gemeinsames Mittagessen und für Kaffee und Kuchen. Die Musiker der "Bergesklänge Witzmannsberg" unterhalten musikalisch, für Kinder gibt es Spiele und Bastelworkshops.