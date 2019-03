"Bei mir bist du schön" heißt es am Sonntag, 24. März, in der Morizkirche. Die Kirchengemeinde St. Moriz lädt zu einem Familiengottesdienst ein, der die Seele streichelt. Gefeiert wird ab 10 Uhr. Ein Gottesdienst, der die Seele streichelt? Überraschend in der Passionszeit! Gestaltet wird der Gottesdienst von Pfarrerin Martina Schwarz-Wohlleben und Team sowie Peter Stenglein an der Orgel. Familiengottesdienst in St. Moriz heißt: Gottesdienst für für junge und alte, große und kleine, Menschen mit und ohne Familie. red