Gottesdienst beleuchtet "Phänomen Glauben"

Am Sonntag, 2. Februar, findet um 10.15 Uhr in der Dreieinigkeitskirche in Bad Staffelstein und um 19 Uhr in Herreth der Vorstellungsgottesdienst statt, den die Konfirmanden vorbereitet haben. Thematisch dreht sich der Gottesdienst um das "Phänomen Glauben". Was ist Glaube, wie wirkt er sich aus und welche Rolle spielt er in unserem Leben heute? Diesen Fragen wollen die Jugendlichen im Gottesdienst nachgehen. Deshalb werden alle gebeten, falls möglich ein internetfähiges Smartphone mitzubringen. Im Anschluss an den Gottesdienst am Vormittag ist noch Gelegenheit, sich beim Kirchenkaffee über das Thema auszutauschen. Informationen gibt es bei Jugendpfarrer Helmuth Bautz, Telefonnummer 09573/2227880. red