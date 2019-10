Gottesdienst beginnt erst um 10 Uhr

Am Sonntag, 13. Oktober, beginnt der Familiengottesdienst mit den Jungen und Mädchen des Kindergartens erst um 10 Uhr - nicht, wie im Kirchenboten fälschlicherweise angegeben - um 9.30 Uhr. Ab 17 Uhr heißt es dann "Gemeinsam singen - gemeinsam helfen". Unter diesem Motto laden der Gesangverein Hutschdorf und der Männergesangverein Weiher-Mangersreuth zu einem Benefizkonzert in die Mangersreuther Kirche ein. Der Erlös ist für einen sozialen Zweck bestimmt. Der Hutschdorfer Chor feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. red