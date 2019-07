Gottesdienst begeistert die Jugend

Zu einem Jugendgottesdienst hatte das Dekanat Teuschnitz in das Amphitheater beim Jugendbildungshaus "Am Knock" eingeladen. Viele Familien, Jugendliche, Kinder und auch die Firmlinge aus dem obereren Frankenwald und aus weiteren Gemeindeteilen waren anwesend, um diesen eindrucksvollen Gottesdienst mitzuerleben.

Dekan Detlef Pötzl freute sich über diesen Andrang. Er begrüßte besonders die beiden Singgruppen "Cantate Nova" mit ihrer Leiterin Ilona Beetz, die während des Gottesdienstes auftraten und im Anschluss für die Unterhaltung sorgten, sowie "Con prio" aus Friesen, mit ihrer Leiterin Michaela Taube, die ebenfalls mit ihren Liedvorträgen begeisterten.

Vor dem Gottesdienst wurden an die Besucher Zettel verteilt damit diese mitteilten, was sie im Leben bewegt. Frieden, Freiheit, Familie, Kirche, Freundschaft und Freude waren am häufigsten zu lesen.

Unter dem Leitsatz "Ja, ich brenn' für dich" zelebrierte Dekan Pötzl den Gottesdienst, bei dem auch die Jugendlichen mit eingebunden waren. Pötzl dankte besonders dem Leiter des Jugendbildungshauses, Hans Löffler, dass dieser Gottesdienst wieder "Am Knock" stattfinden durfte. Er verriet auch, dass der Knock vor Jahren am gleichen Tag seine Einweihung feierte und man deshalb auch die Knock-Kirchweih feiere.

Pötzl: "Wenn wir ,Am Knock' Gottesdienst feiern, dann spüren wir, das dies ein ganz besonderer Ort ist. Wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern, dann dürfen wir spüren, dass wir nicht alleine sind, umgeben von Menschen, die uns nahe stehen, die wir kennen, und wir dürfen drauf vertrauen, das Gott mitten unter uns ist."

Der Reinerlös kommt dem Kindergarten St.Anna zugute.