Gottesdienst befasst sich mit Digitalem

Am heutigen Buß- und Bettag findet um 18 Uhr in der evangelischen Kirche ein sozialpolitischer Gottesdienst statt. Das Thema dabei lautet: "App in die Zukunft - Den digitalen Wandel gestalten". In Zusammenarbeit von Kirchengemeinde, DGB, KDA (Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt), MAV (Mitarbeitervertretung) und Diakonie wird nach Antworten aus der Bibel gesucht. Im Anschluss lädt der DGB zum Imbiss ins Gemeindehaus ein. red