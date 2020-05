Gottesdienst aus der Nagelkapelle

Und wieder überträgt der Fränkische Tag einen Gottesdienst aus der Region live: Am kommenden Sonntag zeigen wir allerdings keinen eigenen Livestream, sondern teilen den Stream vom Bamberger Dom (via Facebookseite "Bamberger Dom"). Ort ist die Nagelkapelle, die sich im Anschluss an das südliche Querhausschiff des Doms befindet und als Raum der Stille nur für Betende gedacht ist.

Der Gottesdienst mit Erzbischof Ludwig Schick als Zelebranten und Diakon Franz Fellner beginnt um 9.30 Uhr. Weitere Mitwirkende sind Domorganist Markus Willinger, Kantorin Klara Zimmermann und Lektorin Schwester Maria Uttenreuther.

Den "Lichtblick" zu unserer Serie hat Erzbischof Ludwig Schick zum "Guten-Hirten-Sonntag" verfasst. red