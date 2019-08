Gottesdienst auf der Seebühne

Zum Start in den August lädt die Kur- und Urlauberseelsorge zum ökumenischen Gottesdienst auf die Seebühne im Kurpark ein. Unter freiem Himmel und dem Motto "Wage es, zu träumen!" können sich am Sonntag, 4. August, Urlauber, Kurgäste, Wochenendausflügler, Einheimische und alle Interessierten gemeinsam auf die Ferien einstimmen. Für die musikalische Umrahmung setzen die Posaunenchöre Herreth-Bad Staffelstein und Zapfendorf klangvolle Zeichen. Die geistlichen Häppchen kredenzen Pfarrer Helmuth Bautz und Pfarrgemeinderätin Sabine Scheer. Beginn ist um 18 Uhr. Bei heftigem Regen findet der Gottesdienst in der evangelischen Dreieinigkeitskirche, Georg-Herpich-Platz 3, statt. red