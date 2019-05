Der Himmelfahrtsgottesdienst der St. Stephansgemeinde findet am Donnerstag, 30. Mai, auf der Altenburg statt. Beginn ist um 10 Uhr. Bei schlechtem Wetter gehen die Besucher in die Kapelle der Altenburg. Der Posaunenchor wird den Gottesdienst musikalisch gestalten. Nach dem Gottesdienst kann man, wenn man möchte, noch gemeinsam im Gasthof Heerlein in Wildensorg einkehren. Aufgrund von Bauarbeiten kann man nur bis zum unteren Parkplatz fahren. red