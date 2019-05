Auf dem Staffelberg feiern die evangelischen Kirchengemeinden Bad Staffelstein, Herreth und Zapfendorf an diesem Donnerstag, 30. Mai, Christi Himmelfahrt. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr und wird von den Posaunenchören der beiden Gemeinden musikalisch ausgestaltet. Zeitgleich findet ein Kindergottesdienst statt. Für gehbehinderte Personen ist ein Fahrdienst ab 9 Uhr eingerichtet. Der Treffpunkt hierfür ist die alte Linde am Friedhof oder der Wanderparkplatz in Romansthal. red