Die evangelische Johannesgemeinde Hallstadt und die evangelische Matthäusgemeinde Gaustadt feiern gemeinsam am Himmelfahrtstag, 30. Mai, um 10.30 Uhr einen Gottesdienst für "Klein und Groß" auf dem Kreuzberg in Dörfleins. Anschließend gibt es ein Picknick auf der Wiese. Für Getränke und Kaffee ist gesorgt, alles andere bitte selber mitbringen. Bei schlechtem Wetter wird in die Johanneskirche Hallstadt ausgewichen. red