Gottesdienst-Angebot in der Pfarrei steht zur Diskussion

In der katholischen Pfarrei St. Maria Magdalena mit ihren Filialgemeinden Althausen, Burghausen, Brünn und Reichenbach wird es zunehmend schwieriger, das bestehende Gottesdienstangebot aufrecht zu erhalten. Grund sind personelle Engpässe in der Seelsorge, die nach dem plötzlichen Tod von P. Winfried Pfeuffer sehr deutlich werden.

In einer Sitzung des gemeinsamen Ausschusses aller Pfarreigemeinden wurde dieses Thema erörtert. Es sei ein Überdenken der Gesamtsituation zwingend erforderlich, ist Stadtpfarrer P. Markus Reis überzeugt. In der Sitzung des gemeinsamen Ausschusses war auch die Garitzer Gemeindereferentin Barbara Voll anwesend, die die Diskussionsleitung übernahm.

Die Vertreter des gemeinsamen Ausschusses, die Vorsitzenden der jeweiligen Pfarrgemeinderäte sowie P. Markus Reis, P. Rudolf Götz und Gemeindereferentin Ulrike Keßler diskutierten über die Möglichkeiten, die von geringen Veränderungen über die Streichung der Vorabendmesse in Münnerstadt bis hin zu einer radikalen Reduzierung der Gottesdienstzahl auf drei am Sonntag reichten. Die erarbeiteten Vorschläge müssen jetzt in den jeweiligen Sitzungen der Pfarrgemeinderäte diskutiert werden. In der Märzsitzung des gemeinsamen Ausschusses sollen dann bereits Entscheidungen dazu fallen. Denn ein Problem sind vor allem die Urlaubszeiten. Bis dahin müssten Lösungen gefunden werden.

In der Münnerstädter Pfarrei sind P. Markus Reis als Stadtpfarrer und P. Rudi Götz als mitarbeitender Pfarrer verantwortlich für die Gottesdienste. Ihnen zur Seite stehen zwar noch Augustiner, die allerdings alle bereits im Alter zwischen 78 und 84 Jahren sind. Außerdem halten diese noch das Gottesdienstangebot des Ordens am Sonntag in der Klosterkirche aufrecht. P. Markus Reis hofft auf Verständnis in der Bevölkerung, dass Veränderungen bei den Gottesdiensten kommen werden.

Auch Wortgottesdienste

Thema ist beispielsweise, die Zahl der Eucharistiefeiern am Sonntag zu reduzieren, dafür aber alternativ und abwechselnd in allen Mitgliedsgemeinden der Pfarrei auch Wortgottesdienste anzubieten, die dann von einem Wortgottesdienstbeauftragten gehalten werden. Es gebe die Bereitschaft von ausgebildeten Laien, solche Gottesdienste zu halten, erklärt P. Markus Reis auf Nachfrage.

In der Pfarrei St. Maria Magdalena wird jetzt das diskutiert, was in anderen katholischen Gemeinden bereits Realität ist. So weiß P. Markus aus der Nachbarpfarrei im Lauertal, dass es dort schon üblich ist, dass es neben der klassischen Sonntagsmesse immer auch zwei Wortgottesdienste in der Pfarrei gibt.

Hoffen auf Verständnis

Mit der Hoffnung auf Verständnis bei den Gläubigen für die nötigen Veränderungen ist aber auch der Appell an die Gottesdienstbesucher beweglich zu sein, sowohl was die Zeiten angeht, als auch den Ort des Gottesdienstes.

Termine im Jahresverlauf

Informiert wurde in der Sitzung auch über verschiedene Termine. Im Rahmen der Augustinusakademie gibt es am 15. März in der Alten Aula einen Vortrag zum Thema "Der Komponist Georg Joseph Hahn aus Münnerstadt". Am Donnerstag, 6. Juni, ist in Münnerstadt um 11 Uhr die Firmung. Am 9. November spielt die Band "Spirit Kitchen" in der Klosterkirche. Am 11. November findet der Seniorennachmittag der Pfarrgemeinde Münnerstadt statt, zu dem die älteren Gemeindemitglieder aus der gesamten Pfarrei eingeladen sind.