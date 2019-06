Weißenohe vor 12 Stunden

Gottesdienst an der Lillachquelle

Am Sonntag, 23. Juni, findet ein Gottesdienst mit Pfarrer Andreas Hornung an der Lillachquelle statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Gastwirtschaft in Dorfhaus. Von dort wird zur Quelle gewandert und...