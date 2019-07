Gottesdienst an der Fischerhütte

Zu einem besonderen Familien-Gottesdienst laden die evangelischen Kirchengemeinden der Dekanatsregion Coburg-Süd am Sonntag, 28. Juli, ein. Unter dem Motto "Friede in der Familie" treffen sich Jung und Alt an der Fischerhütte Itzgrund, idyllisch gelegen zwischen Rossach und Buchenrod. Auf die Ferien freuen sich alle - ob am Strand, in den Bergen oder zu Hause. Und dennoch treffen viele Erwartungen, oft unausgesprochen, aufeinander. Konflikte bleiben nicht immer aus. Das Team der Salvatorgemeinde hat Vorschläge für die schönste Zeit des Jahres. Der Fischereiverein und der Kirchenvorstand Rossach bieten im Anschluss einen kleinen Imbiss an. Eigene Mahlzeiten zum Picknick dürfen gerne mitgebracht werden. Beginn ist um 10.30 Uhr, bei Regenwetter findet der Gottesdienst in der Kirche Rossach statt.

Es wurde auch ein Fahrdienst eingerichtet. Hinfahrt Route 1: 10 Uhr Buchenrod, Haus der Bäuerin; 10.10 Uhr Großheirath, Kirche; 10.20 Uhr Rossach, Dorfladen. Route 2: 10 Uhr Weißenbrunn, Kriegerdenkmal; 10.10 Uhr Obersiemau, Ehrlicher; 10.15 Uhr Birkach, Feuerwehr; 10.20 Uhr Untersiemau an der Kirche. Die Rückfahrt findet in Absprache mit den jeweiligen Fahrgästen statt.

Wer mitfahren möchte, sollte sich rechtzeitig im Pfarramt unter Telefon 09565/6322 melden. red