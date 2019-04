Mellrichstadt vor 15 Stunden

Autobahnkirche

Gottesdienst an der A 71

Auch in diesem Jahr finden wieder Gottesdienste in der Autobahnkirche am Parkplatz "Thüringer Tor" an der A 71 statt. Beginn ist am Sonntag, 14. April, um 14 Uhr. Der Gottesdienst zelebrieren Pfarrer ...