In Buchau und Weismain wird am morgigen Sonntag, 28. Juli, ein Gottesdienst für Jung und Alt gefeiert. In Buchau beginnt der Gottesdienst um 9 Uhr, in Weismain um 10.15 Uhr. Dieser Sonntag ist im Kirchenjahr der sogenannte "Taufsonntag". Deshalb sind vor allem die Kinder eingeladen, ihre Taufkerzen mit in den Gottesdienst mitzubringen, damit sie dort entzündet werden. red