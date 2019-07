Der Thurnauer Ökumene-Ausschuss von Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat lädt die gesamte Bevölkerung zu einem ökumenischen Gottesdienst am See mit dem Gospelchor "Voices of Joy" am Sonntag, 21. Juli, um 10 Uhr ein. Im Anschluss ist ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen vorgesehen. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Laurentiuskirche statt. red