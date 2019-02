Gottesdienst am Samstag fällt aus

Der Gottesdienst am morgigen Samstag, 23. Februar, um 19.30 Uhr in der evangelischen Auferstehungskirche in Stockheim fällt aus. Dafür sind alle Bürger zum Kirchenkonzert in der St.-Laurentius-Kirche in Burggrub um 18 Uhr eingeladen. Wer keine Fahrgelegenheit hat, möchte sich bitte um 17.30 Uhr an der Auferstehungskirche in Stockheim einfinden. Dort werden Fahrgemeinschaften gebildet. red