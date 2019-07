Maria Bildhausen 15.07.2019

Gottesdienst am Rindhof

Der nächste Gottesdienst in der Kirche am Rindhof bei Maria Bildhausen ist am Samstag, 27. Juli, um 19 Uhr mit Diakon Rudi Reuter (Herbstadt). Musikalisch mitgestaltet wird der Gottesdienst von der Sc...