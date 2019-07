Am Kirchweihsonntag, 21. Juli, beginnt um 9.30 Uhr der Festgottesdienst in der Stephan-Kirche in Brunn (Kreis Bayreuth). Musikalisch begleitet der Posaunenchor Aufseß/Brunn den Kirchweih-Festgottesdienst. In Aufseß ist daher an diesem Sonntag kein Gottesdienst. wo