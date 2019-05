Die Pfarreien Kirchrimbach, Kleinweisach, Markt Taschendorf und Burghaslach laden heute um 10 Uhr zum Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt am Bierkeller in Unterrimbach ein. Wie immer wird der Gottesdienst von den Pfarrern und den Posaunenchören der Gemeinden mitgestaltet. Die Predigt hält Pfarrer i. R. Gerhard Glemser. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum gemütlichen Beisammensein. Bei schlechtem Wetter findet Gottesdienst in der Christuskirche in Kirchrimbach statt. red